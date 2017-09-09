زين الدين زيدان : اتركوا أسينسيو في سلام

دعا المدير الفني لـ #ريال_مدريد الإسباني ، الفرنسي #زين_الدين_زيدان ، إلى ترك لاعبه #ماركو_أسينسيو في سلام وسكينة، في ظل تألقه سواء مع “الميرينغي” أو #منتخب_إسبانيا ، مؤكداً أنه ليس متفاجئاً من مستواه.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ليفانتي اليوم في الجولة الثالثة من الليغا عن المهاجم صاحب الـ21 عاماً: “لست متفاجئاً مما يقدمه للفريق، إنه رائع، ولكن في الوقت ذاته يجب تركه في سلام وسكينه لأنه ما زال في إمكانه التحسن كثيراً ولكن في كثير من الهدوء والتواضع”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “هو (أسينسيو) عليه أن يكون هادئاً، فمن المهم أن يكون هكذا، يمكن أن يتم التحديث عنه بشكل جيد للغاية ولكن الأهم هو أن يظل هادئاً حتى يستمر في التطور”.

وتابع زيدان: “لم يصل إلى قمة مستواه بعد فمازال في إمكانه التحسن كثيراً في هدوء وصبر وتواضع وهي صفات يتحلى بها، أفضل أن يكون ماركو هادئاً في ظل الصخب الخارجي”. ( EFE )