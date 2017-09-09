سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 9 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 9 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 9 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 19000 الدولار 512 514 اليورو 611 615 الليرة التركية 148 150 الدرهم الإماراتي 139 140 الليرة اللبنانية 0.340 0.342 الريال السعودي 136 138 الدينار الأردني 724 728

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