سيدة تصنع التاريخ بإدارة مباراة للرجال في الدوري الألماني

سيكون #الدوري_الألماني لكرة القدم غدا الأحد ، على موعد تاريخي بامتياز؛ إذ ستتمكن سيدة ألمانية من إدارة مباراة للرجال في دوري الأضواء.

وفي التفاصيل، بات مؤكداً إدارة الألمانية بيبيانا ستينهاوس لمباراة هيرتا برلين وفيردر بريمن، ضمن الجولة الثالثة من منافسات “البوندسليغا”؛ لتصبح أول امرأة تدير مباراة في الدوري الألماني لكرة القدم؛ وذلك على مدار تاريخ المسابقة المحلية.

وأدارت “ستينهاوس”، البالغة من العمر 38 عاماً، سابقاً مباريات في دوريي الدرجة الثانية والثالثة، وعملت أحياناً كحكم رابع في مباريات في البوندسليغا.

وقادت ستينهاوس مباريات عديدة في البطولات الكبرى النسائية؛ بينها نهائي كأس العالم 2011 التي استضافتها ألمانيا بين اليابان والولايات المتحدة، والمباراة النهائية بين المنتخبين في نهائي مسابقة كرة القدم في دورة لندن الأولمبية 2012، فضلاً عن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2009.

وفي مايو 2017، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم ترقية الشرطية السابقة لإدارة مباريات في دوري الدرجة الأولى الذي يضم أندية من العيار الثقيل؛ كبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وغيرها.

وقالت ستينهاوس آنذاك: “أخيراً تحقق حلمي وتحول إلى حقيقة واقعة، وسأحاول الرد على كل من المشككين، وأكون عند حسن ظن الجميع”. ( DPA )