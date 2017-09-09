فرنسا مجدداً : ” رحيل بشار الأسد ليس شرطاً لاستئناف العملية السياسية ” !

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يوم الجمعة، إن رحيل بشار الأسد ليس شرطا لاستئناف العملية السياسية في سوريا.

وأضاف لودريان خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن “باريس أكدت مرارا عدم جواز ربط استئناف العملية السياسية الانتقالية في سوريا بشروط مسبقة مهما كانت، بما في ذلك رحيل الأسد”.

وأوضح أن تصريحاته لا تعني “أن الأسد أحد المستهدفين من العملية السياسية”. (ANADOLU)