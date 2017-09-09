فندق بلجيكي يؤجر ” أسماك الزينة ” لنزلائه الذين يشعرون بالوحدة !

يقدم فندق بلجيكي خدمة مميزة للنزلاء الذي يحلون ضيوفاً عليه بمفردهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لاستئجار أسماك الزينة خلال إقامتهم في الفندق.

ويوفر فندق تشارلروي إيربورت بالقرب من العاصمة البلجيكية بروكسل، فرصة لنزلائه اللذين يقيمون بمفردهم في الفندق لاستئجار سمك الزينة بثمن 3.5 يورو أي ما يعادل 4.17 دولاراً لليلة الواحدة، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، يذكر بأن الفندق يقدم هذه الخدمة المميزة لنزلائه منذ عدة سنوات.

وقال ديفيد ديلن، مدير الفندق في تصريح له لصحيفة “إندبندنت”: “بدأنا بتقديم هذه الخدمة لنزلاء فندقنا منذ بضع سنوات. نحن دائماً نحاول تقديم كل ما هو جديد للنزلاء، ونسعى لأن تكون إقامتهم في الفندق مريحة”.

وأضاف ديلن بأنه وشقيقه ابتدعا هذه الفكرة في البداية لتسلية النزلاء لدى انتظارهم عند مكتب الاستقبال، وأنهما قررا توسيع هذه الخدمة لتشمل النزلاء الذين يقيمون بمفردهم في الفندق.