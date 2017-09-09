كم تدفع ” آبل ” لـ ” سامسونغ ” مقابل كل شاشة ” آيفون 8 ” ؟

طالب عملاق الصناعة الكورية #سامسونغ شركة #آبل بدفع 130 دولارا مقابل كل شاشة OLED تزود بها الشركة الأمريكية هواتف “آيفون-8” المنتظرة.

ووفقا للمحللين في سوق الإلكترونيات فإن “آبل لم تتمكن من تأمين بديل يقدم عروضا أفضل من العروض التي قدمتها سامسونغ، لتصنيع شاشات OLED التي ستزود بها هواتف آيفون المنتظرة، لذا كانت مجبرة على دفع 120 – 130 دولارا ثمنا لشاشات آيفون-8 لمنافستها الكورية الجنوبية، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم، هذا السعر مرتفع جدا مقارنة بالثمن الذي دفعته آبل مقابل شاشات هواتف iPhone 7 Plus والذي تراوح ما بين 45 و55 دولارا”.

وأوضح المحللون أن سامسونغ تستحوذ حاليا على أغلب براءات الاختراع التي تتعلق بتصنيع شاشات OLED في العالم، وهذه الشاشات تعتبر أفضل وأكثر دقة بكثير من الجيل الذي سبقها، والذي يعتمد على البلورات السائلة، فضلا عن أنها أكثر دقة وتتمتع بوزن أقل ومرونة أكبر، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الهواتف ذات الحواف المنحنية التي شاع استخدامها في السنوات الأخيرة، لكن مشكلتها الحقيقية هي تكلفة تصنيعها العالية.

ويذكر أن موقع Bloomberg كان قد أكد في وقت سابق أن آبل لن تستطيع التخلي كليا عن شاشات سامسونغ، قبل عام 2019، أي قبل أن تبدأ شركة إل جي بإنتاج شاشات OLED للإتجار بها على نطاق واسع، أما إنتاج اليابان والصين لهذا الشاشات على نحو تجاري فقد يستغرق عدة سنوات.

كما أكدت عدد من المواقع الأخرى منذ مدة أن سامسونغ تستنفر بكامل قوتها لتشغيل سبعة خطوط إنتاج لشاشات OLED المخصصة لأجهزة آيفون المقرر إصدارها خريف هذا العام.