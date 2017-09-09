لؤي حسين : أنا سعيد جداً بانتصارات الجيش و الميليشيات الشيعية في دير الزور

قال رئيس تيار بناء الدولة “المعارض”، لؤي حسين، إنه سعيد جداً بانتصار جيش بشار الأسد والميليشيات الشيعية في دير الزور.

وقال حسين في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، السبت: “أنا سعيد جدا بانتصارات الجيش السوري والميليشيات الشيعية الحليفة والدعم الجوي الروسي على تنظيم داعش بمعارك فك الحصار عن دير الزور المحاصرة منذ سنوات”.

وأضاف: “دير الزور التي كانت دوما منسية ومهملة بحصارها من قبل جعجعة المعارضة والإعلام الرديء لأن حصارها كان من قبل داعش وليس من قبل النظام”.

وختم: “سننتظر ساعات قليلة حتى يتم كسر هذا الحصار .. يا مرحبا بك دير الزور الغالية”.