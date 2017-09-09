لؤي حسين : أنا سعيد جداً بانتصارات الجيش و الميليشيات الشيعية في دير الزور

9 سبتمبر، 2017
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قال رئيس تيار بناء الدولة “المعارض”، لؤي حسين، إنه سعيد جداً بانتصار جيش بشار الأسد والميليشيات الشيعية في دير الزور.

وقال حسين في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، السبت: “أنا سعيد جدا بانتصارات الجيش السوري والميليشيات الشيعية الحليفة والدعم الجوي الروسي على تنظيم داعش بمعارك فك الحصار عن دير الزور المحاصرة منذ سنوات”.

وأضاف: “دير الزور التي كانت دوما منسية ومهملة بحصارها من قبل جعجعة المعارضة والإعلام الرديء لأن حصارها كان من قبل داعش وليس من قبل النظام”.

وختم: “سننتظر ساعات قليلة حتى يتم كسر هذا الحصار .. يا مرحبا بك دير الزور الغالية”.

 

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