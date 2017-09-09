لاعب أرجنتيني يستغل نوم صديقه ليعتدي على رفيقته

طالب الادعاء الأرجنتيني بحبس لاعب كرة القدم أليكسيس زاراتي، مدافع فريق تيمبيرلي، 7 أعوام ونصف، لاتهامه بالاعتداء الجنسي على صديقة لاعب آخر في مارس (آذار) 2014.

ويواجه زاراتي (23 عاماً) التهمة لاعتدائه على الفتاة، راكيل لييندا، دون الحصول على رضاها عندما كانت في منزله هي ورفيقها، لاعب إندبنديينتي، مارتين بنيتيز، الذي كان مستغرقاً في النوم وقت الواقعة.

وطالبت الفتاة بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مسؤولية تقع على بنيتيز وزميل آخر له بنفس الفريق، إندبنديينتي، وهو نيكولاس بيريز، الذي كان أيضاً متواجداً في منزل زاراتي وقع حدوث الواقعة. ( EFE )