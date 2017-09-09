لافروف : أطراف أستانا متفقون على إنهاء الحرب في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، إن “الأطراف المشاركة في مفاوضات أستانا، متفقة على إنهاء الحرب في سوريا”.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في العاصمة الروسية موسكو، أن “جميع المشاركين في مفاوضات أستانا يفكرون في سبل إنهاء الحرب في سوريا رغم بقاء بعض الصعوبات”.

وأشار إلى أن “بحث توازن القوى بين المصالح المتناقضة، هو من أهم الصعوبات التي لابد من تجاوزها من أجل الوصول إلى حل للأزمة”.

وتابع أنه “خلال هذه الجهود يقدم لنا شركاؤنا الإقليميون مساعدة كبيرة، ومنهم بالدرجة الأولى السعودية التي طرحت مبادرة لتوحيد كافة أطياف المعارضة السورية على قاعدة تتناسب مع مقتضيات القرار الأممي 2254”.

وأضاف لافروف “نرى علامات تعكس تقدمًا ملحوظًا بالأوضاع في سوريا، بينها إنشاء 3 مناطق خفض توتر في الجنوب الغربي”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن تشهد مباحثات أستانا السادسة بشأن سوريا، خلال الفترة ما بين 13 و15 سبتمبر/أيلول الجاري، الاتفاق على تحديد منطقة خفض التوتر الرابعة في منطقة إدلب”.

ولفت إلى أن “الاتفاق حول منطقة خفض التوتر الرابعة هو الأكثر تعقيدًا ويحتاج لوقت أطول”. (ANADOLU)