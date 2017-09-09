لبنان يتجه لرفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن بشأن ” الخرق الجوي الاسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية “

لبنان يتجه لرفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن بشأن ” الخرق الجوي الاسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية “

أصدر وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل اليوم السبت توجيهاته لبعثة بلاده الدائمة في نيويورك برفع شكوى عاجلة الى مجلس الأمن بشأن “الخرق الجوي الاسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية”.

وقال بيان للخارجية، اليوم، “إن توجيهات الوزير اتت بعد اعتراف السلطات الإسرائيلية نفسها بقيامها بهجوم صاروخي ضد أهداف على الاراضي السورية انطلاقاً من الأجواء اللبنانية”.

وأقر النظام السوري، أن طائرات اسرائيلية قصفت من الاجواء اللبنانية موقعا عسكريا بريف حماة واوقعت قتيلين، الخميس. (ANADOLU)