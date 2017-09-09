مانشستر سيتي يحقق أكبر انتصار في تاريخه على ليفربول

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهد طرد اللاعب السنغالي ساديو ماني ومشاركة النجم المصري محمد صلاح لأول مرة مع فريقه الجديد على أرضية ملعب السيتي.

ففي ملعب “الاتحاد” الواقع في مدينة مانشستر الإنجليزية، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 25 عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، قبل أن يطرد ماني عند الدقيقة 37، إثر تدخل عنيف على الحارس البرازيلي للسيتي، إيديرسون، غادر على إثره أرضية الملعب.

وفي الشوط الثاني، عزز “مواطنو مانشستر” تقدمهم بالهدف الثاني عبر المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس، عند الدقيقة 51، قبل أن يضيف خيسوس نفسه الهدف الثالث لفريقه بعدها بدقيقتين.

لم يكتف السيتي بثلاثة أهداف، بل عاد وسجل هدفين عبر اللاعب الألماني ليروي ساني، في الدقيقة 77، وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بخماسية نظيفة لأصحاب الأرض.

يذكر أن هذه الهزيمة تعد من أكبر الهزائم التي يتلقاها ليفربول في تاريخه أمام السيتي، والأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.(CNN)