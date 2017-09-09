محكمة إسبانية تؤيد حبس رئيس برشلونة السابق

أيدت المحكمة الوطنية الإسبانية قرار القاضية كارمين لاميلا، باستمرار حبس رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل في تهمة حصوله على 6.5 ملايين يورو من بيع حقوق بث مباريات للمنتخب البرازيلي لكرة القدم.

ورفضت الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة الوطنية أيضاً الإفراج عن المحامي والسياسي الأندوري جوان بيسولي، المتهم بانشاء شركات في إمارة أندورا من أجل غسيل الأموال.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفض فيها المحكمة الوطنية الطعون المقدمة من المتهمين، المحبوسين منذ 25 مايو (أيار) الماضي، والمتهمين بجرائم غسيل أموال والانتماء لمنظمة إجرامية. ( EFE )