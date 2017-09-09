مدرب ليفربول يستبعد كوتينيو من جديد

قال مدرب #ليفربول ، #يورغن_كلوب ، إن #فيليب_كوتينيو لن يكون ضمن تشكيلة فريقه التي ستواجه مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، مضيفاً أن اللاعب البرازيلي يحتاج لمزيد من الوقت للتدريب، حتى يعوض غيابه عن جزء كبير من فترة الإعداد بسبب الإصابة.

وقدم كوتينيو، الذي لم يلعب مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم بسبب إصابة في الظهر، طلباً للانتقال بعد أن تلقى النادي عدة عروض تم رفضها من برشلونة خلال فترة الانتقالات.

ولعب كوتينيو مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولية، وبينما أقر كلوب بأن اللاعب البالغ عمره 25 عاماً كان يمكنه الاشتراك لبعض الوقت أمام سيتي فإن المدرب الألماني يرى أنه من الأفضل إعداد اللاعب لبقية الموسم.

وأبلغ كلوب مؤتمراً صحافياً: “كان يجب أن أتخذ قراراً، أمامنا الآن سبع مباريات في الأسابيع الثلاثة المقبلة، قبل ذهابه إلى البرازيل لم يستطع التدريب لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.. وهذا يعني أننا يجب علينا اعداده لبقية الموسم وهو أمر صعب بالنظر لازدحام جدول المباريات، لذا قررت استبعاده من مباراة سيتي، نستطيع استغلال هذه الأيام الأربعة أو الخمسة من أجل التدريب بشكل جدي.. كان يمكنه اللعب من 15-20 دقيقة أمام سيتي وربما لفترة أطول لكني أعتقد أن هذا القرار أكثر منطقية”.

كما رفض المدرب الألماني ما يتردد بأن رفض طلب الانتقال الذي قدمه كوتينيو سيكون له تأثير على طريقة تفكيره، وقال إن “اللاعب تقبل عدم السماح له بالرحيل لإسبانيا”.

وأضاف كلوب: “لم يحدث شيء لا يغتفر على حد علمي، الأمور لم تكن واضحة.. لكن هذه هي فترة الانتقالات وهذا هو الوقت الوحيد الذي يستطيع فيه اللاعبون الانتقال، أعتقد أننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد جداً… إنه شيء طبيعي، جاء أمس وتقبل الموقف، الآن علينا استغلال وجود لاعب رائع في تشكيلتنا يريد استعادة لياقته من أجل اللعب لهذا النادي”. ( reuters )