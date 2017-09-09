مسعود بارزاني : مستعد للتضحية بنفسي من أجل ” دولة كردستان المستقلة “

اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، السبت، أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الحالي، لن يؤثر على الحرب ضد تنظيم داعش، مبدياً استعداده لـ”التضحية بنفسه” من أجل إقامة ما سماها “دولة كردستان المستقلة”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن البارزاني قوله: “أجد من الغريب جداً أن البعض يأتي من الخارج ويقول لنا ما هو جيد وما هو سيء، نحن نعرف ما هو جيد وما هو سيء بالنسبة لنا”، مؤكداً أن “الاستفتاء لن يؤثر على الحرب ضد داعش بأي شكل من الاشكال”.

وبشأن مطالبات تركيا وإيران والولايات المتحدة والحكومة الاتحادية في بغداد بتأجيل الاستفتاء، أجاب بارزاني قائلاً إن “هذه المطالب ليست منطقية، لماذا أؤجل هذا الاستفتاء؟، نحن لا نخرق مواثيق الأمم المتحدة أو القانون الدولي، وتقرير المصير حق دولي”.

وأردف البارزاني “أردنا منهم أن يقدموا لنا بديلاً عن الاستفتاء، ولكن لم يقترح أحد بديلاً، لهذا السبب سنجري الاستفتاء”.

وأضاف “كنت في الـ16 من العمر عندما اشتريت أول بندقية، وكان هدفي من ذلك هو إقامة دولة كردستان المستقلة، قاتلت دائماً من أجل ذلك، وأنا مستعد للتضحية بنفسي لتحقيق هذا الهدف”.

وبشأن احتمال إغلاق تركيا وإيران الحدود مع كردستان بعد الاستفتاء، قال البارزاني “أود أن أقول إننا لن نتضور جوعاً لمن يهددون بإغلاق الحدود، وإغلاق الحدود لن يكون في مصلحتهم الخاصة”.