مشاورات هاتفية بين ترامب و أردوغان لبحث ” الاستقرار الاقليمي “

مشاورات هاتفية بين ترامب و أردوغان لبحث ” الاستقرار الاقليمي “

بحث الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب #اردوغان التعاون بين البلدين بهدف “تعزيز الاستقرار الاقليمي”، بحسب ما أعلن البيت الابيض.

وقالت الرئاسة الاميركية في بيان مقتضب ان #ترامب “ركز على الالتزام المشترك للولايات المتحدة وتركيا بالتعاون بهدف تعزيز الاستقرار الاقليمي”.

وتأتي هذه المكالمة الهاتفية على وقع توتر في العلاقات بين البلدين وخصوصا منذ قررت واشنطن تسليح المقاتلين الاكراد السوريين الذين تعتبرهم انقرة “ارهابيين” لقتال تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

كذلك، طلبت تركيا مرارا، من دون جدوى، تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا (شمال شرق) والذي تتهمه انقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

ووجه القضاء الاميركي اخيرا اتهامات الى العديد من الاتراك لانتهاكهم الحظر على ايران، بينهم وزير اقتصاد اسبق. وندد الرئيس التركي بما اعتبره قرارا “سياسيا” اتخذ “ضد تركيا”.

وأعلن اردوغان انه سيلتقي ترامب لمناسبة الجمعية العامة للامم المتحدة التي تبدأ في 19 ايلول/سبتمبر في نيويورك، “اذا اتيحت الفرصة”. (AFP)