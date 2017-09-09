منتجع أسترالي يتيح للسياح فرصة اللعب مع تماسيح عملاقة تحت الماء

يقدم منتجع سياحي بالقرب من مدينة داروين الأسترالية، فرصة لمرتاديه للغوص تحت الماء واللعب مع التماسيح المفترسة التي يصل طول بعضها إلى 6 أمتار.

ونشر منتجع كروكوساروس كوف العديد من الصور للسياح وهم يغوصون داخل كبسولة زجاجية كبيرة في أعماق المياه لمواجهة مجموعة من أضخم التماسيح في العالم والتي يبلغ طول أنياب بعضها 9 سم.

وقد أطلقت إدارة المنتجع اسم “ديث كيج” أي قفص الموت على الكبسولة التي يغوص السياح داخلها في أعماق المياه لمواجهة التماسيح الضخمة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وتتميز الكبسولة الزجاجية بأنها مزودة بكمية كافية من الأكسجين، وبمساحتها الواسعة التي تسمح لأكثر من شخص بالتحرك بحرية داخلها.

ويمكن لأي سائح شراء تذكرة الدخول إلى منتجع كروكوساروس كوف، والحصول على خدمة الغوص بالكبسولة الزجاجية عبر موقع “تريب أدفايزر” الإلكتروني حيث بلغ ثمن البطاقة 100 دولار أمريكي.

ويذكر بأن التماسيح الموجودة في المنتجع هي من التماسيح التي تعيش في المياه المالحة، وتقتات على الكائنات البحرية، بالإضافة إلى مختلف أنواع الحيوانات التي تعيش على اليابسة.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن تماسيح المياه المالحة التي تتميز بحجمها الضخم هي تماسيح مفترسة من الدرجة الأولى ولا تتوانى عن مهاجمة البشر وافتراسهم.