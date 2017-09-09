من أين جاءت فكرة تسمية الأعاصير .. و لماذا يشطب بعضها ؟

من أين جاءت فكرة تسمية الأعاصير .. و لماذا يشطب بعضها ؟

تتسبب الظروف الجوية العنيفة، المعروفة باسم #الأعاصير ، في الكثير من مظاهر التدمير والخراب في العديد من مناطق العالم.

والأعاصير هي عواصف تتكون في المحيطات الواقعة في المناطق المدارية من سطح الأرض. ويسمى الإعصار الذي يتكون في المحيط الهادئ، والذي يضرب مناطق جنوب شرق آسيا Typhoon ويسمى الذي يتكون في المحيط الأطلسي ويضرب الولايات المتحدة الأميركيةHurricane ، وفقا لموقع “weather questions”.

وتنتج أعاصير المحيط الأطلسي عن منخفضات جوية عميقة تتكون على السواحل الإفريقية الاستوائية من المحيط وتتحرك إلى الغرب لتصل إلى الشواطئ الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة الأميركية وتسير إما شمالا بمحاذاة الساحل أو تعبر غربا نحو الولايات الجنوبية أو المكسيك.

*عواصف ورعد وبرق

يبلغ قطر الإعصار عدة مئات من الكيلومترات وينتقل بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة، وفق ما اوردت قناة العربية، ويقدر قطر مركز الإعصار بعدة كيلومترات تحيط بها دائرة نشاط الإعصار، وهي منطقة تمتد عشرات الكيلومترات للخارج تتلبد في سمائها غيوم كثيفة وسميكة مشبعة ببخار الماء، وتهطل منها أمطار غزيرة متواصلة (قد تزيد عن 500 مليمتر) مصحوبة بالبرق والرعد وتصاحبها رياح عاتية قد تزيد سرعتها عن 300 كيلومتر/ساعة.

وتؤدي الرياح القوية إلى هيجان البحر وتلاطم الأمواج العالية، التي قد يصل ارتفاعها 6 أمتار فتهدم المنازل وتدمر المنشآت وتقتلع الأشجار وأعمدة الهاتف والكهرباء وتصل إلى قتل الناس وتعطيل أنشطة الحياة، وتضعف قوة التدمير للإعصار كلما ابتعدنا عن مركزه.

*أشعة الشمس القصيرة

ويستمد الإعصار طاقته من الشمس حيث تسقط أشعتها القصيرة على سطح البحر فتسخن الماء و يتحول إلى بخار، ويرتفع إلى الأعلى فيبرد ويتكاثف محررا الطاقة الحرارية (الكامنة) التي تتحول إلى طاقة حركية تدير الإعصار.

تخف حدة الإعصار وقوة تدميره إذا اتجه نحو اليابسة بينما يصبح أكثر عنفا إذا بقي مساره قريبا من البحر. وتبلغ فترة حياة الإعصار حوالي 3 أسابيع ويتلاشى بعيدا آلاف الكيلومترات عن موطن ولادته.

*كيفية تسمية الأعاصير

يقوم العلماء بإطلاق أسماء علم على الأعاصير لتسهيل التعرف عليها ومتابعتها، وهذه الأسماء هي عبارة عن قوائم معدة سلفا ومرتبة أبجديا لأسماء ذكور وإناث بالتناوب، وعندما يبدأ تشكيل الإعصار يتم تسميته حسب الدور ويبقى هذا الاسم معه حتى يتلاشى.

تحتوي القائمة على حوالي 160 اسما، وإذا كان الإعصار مدمرا لدرجة كبيرة وكان عدد الوفيات التي سببها عاليا يتم اعتبار اسم ذلك الإعصار مشؤوما فيتم شطبه من القائمة واستبداله باسم آخر من نفس الجنس وبنفس الحرف الأول للاسم المشطوب للحفاظ على التسلسل الأبجدي لقائمة الأسماء.

*إعصار إيرما

يأتي إعصار إيرما في ذيل إعصار هارفي بتسلسل أبجدي وأيضا إعصار إيرما ينبئ بدمار وخراب مماثل لما تسبب فيه إعصار هارفي أو ربما يزيد.

وهناك عدد من الأسباب للمخاوف التي استدعت إعلان حالة الطوارئ والتحسب لوقوع خسائر جمة، وفقا لما نشره موقع “إكسبريس” البريطاني، على رأسها:

1) الرياح: وصلت قوة رياح إعصار إيرما إلى سرعات ثابتة تقدر ب297 كيلومتر/ساعة. وهذه قوة مرعبة ووصفها المركز الوطني للإعصار بأنها “مهددة للحياة”.

2) الاستمرارية: من المتوقع أن يسجل إعصار إيرما الفئة 4+ لمدة 5 أيام متتالية – وهي المرة الرابعة التي لم يسبق أن تكررت منذ عام 1966.

3) الموقع: يقع بداية إعصار إيرما في نقطة هي أبعد الشرق في المحيط الأطلسي. وسجلت رياحه سرعات أعلى من 281 كيلومتر/ساعة بشكل يفوق أي وقت مضى. وكان الرقم القياسي السابق لإعصار ديفيد في عام 1979.

4) التهديد: من المتوقع أن يصل إعصار إيرما إلى مدينة ميامي الأميركية بسرعات تصل إلى 242 كيلومتر/ساعة – وستكون تلك هي المرة الـ13، التي يبلغ فيها إعصار بهذه القوة محيط 80 كيلومترا من المدينة.

تهديد لجنوب شرق أميركا

يشكل إعصار إيرما تهديدا خطيرا لجنوب شرق الولايات المتحدة. ما تزال أفضل النماذج المتاحة تشير إلى أنه ربما يكون إعصارا سيئا تاريخيا بالنسبة إلى الجزء الأكبر من النصف الجنوبي من ولاية فلوريدا.

*بصيص من الأمل

لا تزال هناك فرصة أن يتحول إعصار إيرما شمالا قبل الوصول إلى فلوريدا، ومن ثم الانتقال إلى الشرق من شبه الجزيرة، الأمر الذي من شأنه أن يترك فلوريدا على الجانب الأكثر جفافا من العاصفة، حيث تقل سرعة الرياح العاصفة، بحسب موقع “arstechnica”.

ولكن هذه الفرصة، تتراوح نسبة حدوثها ما بين 30 و40%، وتعد هذه النسبة غير قابلة للاعتماد عليها أو المغامرة بالأرواح والممتلكات لذا إذا أصدرت السلطات المعنية أمرا بإخلاء المنطقة فسيجب الامتثال له على الفور.