نظام بشار الأسد يرد على الأمم المتحدة : استخدام الأسلحة الكيميائية ” جريمة أخلاقية ” .. و لم و لن نستخدمها لأننا لا نملكها

نظام بشار الأسد يرد على الأمم المتحدة : استخدام الأسلحة الكيميائية ” جريمة أخلاقية ” .. و لم و لن نستخدمها لأننا لا نملكها

نفى نظام بشار الأسد بشدة الجمعة مضمون تقرير اصدرته الامم المتحدة يحمله مسؤولية الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، مؤكداً أنه لا يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

واتهم النظام لجنة التحقيق بالخروج عن صلاحياتها و”تسييس″ عملها.

ووجه النظام رسالة عبر مندوبه الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف الى رئيس مجلس حقوق الإنسان، قال انها “رداً على الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وادعت فيها استخدام الدولة السورية الغازات الكيميائية السامة في خان شيخون وغيرها”.

وشدد على أن “سوريا لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها”.