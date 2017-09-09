هل يصبح فرانشيسكو توتي مدرباً ؟

بعد أن أسدل الستار على مسيرته كلاعب التي استمرت 24 عاما ولم يعرف خلالها فريقا غير #روما ، قد يعود الاسطورة الايطالية #فرانشيسكو_توتي إلى الملاعب لكن هذه المرة كمدرب، اذ أنه سيخضع لدورات تخوله نيل شهادة مدرب، وذلك بحسب وسائل الاعلام الايطالية.

وكان توتي قد وضح حدا لمسيرته الاسطورية كلاعب في أيار/مايو الماضي عن عمر 40 سنة، لينضم هذا الموسم الى الجهاز الاداري لـ”جالوروسي”، الا أن دوره لا يزال غامضا.

وبحسب صحيفتي لا غازيتا ديللو سبورت و كورييري ديللو سبورت، فان بطل العالم مع المنتخب الايطالي في سنة 2006 سيخضع بدءا من 18 أيلول/سبتمبر لدورات من أجل الحصول على الشهادة “ب” في التدريب الممنوحة من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا).

وتسمح هذه الشهادة بتدريب فرق الهواة والشباب. وهي تعد المرحلة الأولى الاجبارية في مشوار التدريب الاحترافي.

وسيخضع توتي لدورات في تريغوريا، أي مركز تدريبات نادي روما.

وفي تصريحات لكورييري ديللو سبورت منذ عام، قال توتي ” من ناحية، سيروق لي أن أدرب. لكن في الوقت الراهن، أنا لا أفكر بالموضوع كثيرا. لا أدري اذا كنت استطيع ادارة مجموعة بطباعي.” ( AFP )