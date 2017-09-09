واشنطن تنفي إجلاء قياديي ” داعش ” من دير الزور

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة، تصريحات روسية حول قيام مروحيات تابعة لسلاح الجو الأمريكي، بإجلاء قرابة 20 قياديا في تنظيم “داعش” الإرهابي من محافظة دير الزور شرقي سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الوزارة الرائد أدريان رانكين غالواي، للأناضول، بشأن تقرير نشرته وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أمس الخميس، استنادا إلى مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية.

وقال المتحدث الأمريكي، إن “ادعاءات الوكالة الروسية خاطئة تماما، ولا تعكس الحقائق”، مشيرا إلى أنه “لا داعي لمزيد من التعليق حيال الموضوع”.

وأمس الخميس، نقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن مروحيات أمريكية أجلت قرابة 20 قياديا ميدانيا في “داعش” من “دير الزور”، في أغسطس / آب الماضي.

وأضافت المصادر أن المروحيات الأمريكية أجلت القيادات وبعض عناصر “داعش” لاستخدامهم في مناطق أخرى (لم تذكرها).

وأشارت إلى أن اثنين من تلك القيادات الميدانية من أصول أوروبية، دون ذكر جنسيتهما، أو جنسية الباقين.

ولفتت المصادر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بإجلاء إرهابيي “داعش” من سوريا، وأن المروحيات الأمريكية أجلت أيضا في مايو / أيار الماضي قيادات ميدانية من “داعش”، وبعض المقاتلين الأوروبيين المرتزقة من دير الزور.

وفي يونيو / حزيران ويوليو / تموز الماضي، تم إجلاء قيادات من “داعش” في محافظة الرقة (شمال)، بحسب الوكالة الروسية. (ANADOLU)