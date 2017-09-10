ألمانيا : إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بعد إبلاغ راكب بوجود متفجرات في حقائبه !

ألمانيا : إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بعد إبلاغ راكب بوجود متفجرات في حقائبه !

تسبب رجل يبلغ من العمر 37 عاما في اخلاء جزئي لمطار فرانكفورت الألماني، مساء السبت، بعد أن أبلغ الشرطة ان بحوزته متفجرات في امتعته.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الحادث شهد اخلاء جزءا من المبنى رقم 1 بالمطار بالإضافة إلى منطقة ربط بمحطة قطار عالي السرعة، وذلك لمدة 90 دقيقة.

واعتقلت الشرطة الاتحادية الرجل وتحققت من أمتعته، التي كانت تحتوي على قطع كمبيوتر وعبوة غاز.

وقال البيان إن الرجل، الذى يحظر عليه حاليا مغادرة ألمانيا حيث يشتبه في هروبه من مخالفة مرورية، معروف بالفعل لدى الشرطة.

يذكر أنه تورط في حوادث مماثلة في الماضي، ويجري حاليا إيداعه منشأة للأمراض النفسية.

وقالت الشرطة إن المسافرين لم يتعرضوا للخطر في أي وقت خلال الحادث. (DPA)