ألمانيا : إصابة 12 شخصاً جراء تصادم عدة سيارات على طريق سريع في ” فوبرتال “

ألمانيا : إصابة 12 شخصاً جراء تصادم عدة سيارات على طريق سريع في ” فوبرتال “

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، أن 12 شخصا قد أصيبوا جراء تصادم عدة سيارات على طريق سريع بالقرب من مدينة فوبرتال غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن التصادم الذي وقع بالقرب من بلدة شبروكهوفل بعد ظهر أمس السبت قد وقع عندما فقد قائد سيارة عمره 23 عاما السيطرة على مركبته واصطدم بالحاجز على جانب الطريق.

وأوضح أن مركبة أخرى يقودها شخص عمره 21 عاما اصطدمت بالسيارة الأولى، وأدى ذلك إلى تصادم متسلسل شمل ما لا يقل عن ست مركبات أخرى.

وأضاف المتحدث أنه لم يتم تسجيل إصابات خطيرة حتى الآن، ولكن السلطات في حالة استعداد نظرا لارتفاع عدد المتضررين. (DPA)