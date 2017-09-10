أليغري يرشح نجمين لخلافة ميسي و كريستيانو

اعتبر #ماسيمليانو_أليغري ، المدير الفني لـ #يوفنتوس ، عقب فوز فريقه على كييفو فيرونا بثلاثية نظيفة في ثالث جولات الدوري الإيطالي، أن الأرجنتيني باولو ديبالا سيكون “اللاعب الأفضل في العالم” إلى جانب البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد اعتزال الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغال كريستيانو رونالدو.

وصرح أليغري لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة “سيكون اللاعب الأفضل في العالم (يقصد ديبالا) إلى جانب نيمار، بعد اعتزال ميسي وكريستيانو رونالدو. سعيد من أجله، وهو ينضج على مستوى القيادة واللعب داخل الملعب”.

وأضاف، حول الحالة التي يمر بها الدولي الأرجنتيني الذي أضاف هدفه الخامس خلال ثلاث جولات منذ بداية الموسم، “أنا متأكد من أنها ما زال أمامه هامش كبير من أجل التحسن”.

وحول المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل أمام برشلونة في افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال على ملعب “الكامب نو”، قال أليغري أن الفريق الكتالوني “يعد ضمن أفضل الفرق في العالم” وأن “المباراة ستكون مفتوحة”.

وأردف “إنها مباراة تعني الكثير من أجل اعتلاء الصدارة منذ البداية، ولكننا سنلعب على التأهل لثمن النهائي في المباراة الثانية والثالثة والرابعة. علينا كسب نقاطها”.

وفقد “البيانكونيري” مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش خلال مباراة اليوم بسبب بعض المشاكل البدنية، إلا أن أليغري رفض توضيح حاله لاعبه الدولي.

وأوضح “لا نشعر بالقلق. إذا لم يشارك (ماندزوكيتش)، فسيشارك لاعب آخر”. ( EFE )