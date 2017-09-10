إعلام النظام يندد بـ ” ممارسات الأسايش في الشيخ مقصود بحلب ” : يمنعون غير الأكراد من الدخول حتى و إن كانوا أصحاب ملك !

إعلام النظام يندد بـ ” ممارسات الأسايش في الشيخ مقصود بحلب ” : يمنعون غير الأكراد من الدخول حتى و إن كانوا أصحاب ملك !

قالت وسائل إعلام موالية إن “المسلحين الأكراد” في حي الشيخ مقصود بحلب، أغلقوا جميع الطرق المؤدية للحي، ومنعوا دخول المدنيين غير الأكراد إليه.

وكانت قوات الأسايش ووحدات الحماية الكردية حافظت على مناطق سيطرتها في حي الشيخ مقصود، خلال حملة روسيا والنظام التي انتهت بسيطرتها على حلب وإخراج الفصائل المعارضة والمدنيين منها.

وزعم الإعلام الموالي أن تعمد قوات الأسايش المسيطرة على الحي، منع الأهالي من العودة إلى منازلهم، أثار حفيظة الكثيرين، وكثرت الشكاوى التي تفيد بمنع دخول “العرب” إلى الحي.

وأضافت مصادر إعلامية موالية أن حاجز الأسايش يمنع أي شخص غير كردي من دخول الحي والعودة لمنزله، رغم إحضاره الوثائق التي تثبت ملكيته.

وأضافت أيضاً أنه “حتى الدخول للحي مروراً أو زيارة ممنوع، إلا عبر حضور شخص من داخل الحي للحاجز ووضع هوية شخصية لديه، مع التحقيق حول سبب الزيارة”.

ونشرت شبكة أخبار حي الزهراء بحلب، إحدى أكبر الشبكات الإخباري الحلبية الموالية، الناشطة عبر فيسبوك، صوراً قالت إنها لعناصر من الأسايش وهم يغلقون الطرقات والمعابر المؤدية للشيخ مقصود ويمنعون المدنيين من غير الأكراد من الدخول.

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