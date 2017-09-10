إنييستا يهدد برشلونة بالسير على خطى تشافي

بعد أيام عديدة من سوء الفهم، قال نجم فريق #برشلونة الإسباني #أندريس_إنييستا ، إنه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن العقد الجديد مع النادي الكتالوني، كما لم يستبعد اللاعب المخضرم إمكانية رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، إذا لم تأت المفاوضات بينه والنادي بالشكل الذي ينتظره.

وقال إنييستا، أمام مراسلي وسائل الإعلام بعد مباراة فريقه التي انتهت بالفوز الكاسح 5-0 على إسبانيول: “كان سوء فهم. الكلمات المستخدمة لم تكن هي الكلمات الفعلية، لكنها لم تكن رد فعل ضد رئيس النادي. قلت الحقيقة بالضبط. سواء بقيت في الفريق أم لا، سيظل لدي دائماً المودة والاحترام تجاه هذا النادي”.

وكان رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، قال قبل أيام إن مجلس إدارة النادي توصل لاتفاق مبدئي مع إنييستا بشأن تجديد عقده مع النادي، وبعد يومين، ولدى عودته من المشاركة مع المنتخب الإسباني في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018، نفى إنييستا ما ذكره بارتوميو برد مقتضب، لكنه قاطع حيث قال: “لا”.

وأوضح إنييستا (33 عاماً)، الذي اعتاد الردود الدبلوماسية: “مر وقت طويل منذ بدأت المفاوضات بيننا. تسير الأمور كما تسير. وأعلم أن برشلونة هو بيتي وأن التواجد فيه أفضل من أي مكان آخر. لكن الموقف هكذا”.

وأضاف: “هناك كثير من الناس يستغلون الوقت الحالي لسكب الزيت على النار”.

ويتميز إنييستا بأنه أحد أفضل نجوم برشلونة على مدار تاريخ النادي، كما يحظى بمكانة خاصة مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في قلوب الجماهير.

ورغم هذا، جاء رحيل تشافي هيرنانديز عن صفوف الفريق وتراجع دور إنييستا في الناحية الهجومية لبرشلونة، تحت قيادة المدرب السابق لويس إنريكي، خلال المواسم الـ3 الماضية، وكذلك الخلافات مع إدارة النادي برئاسة بارتوميو، كلها أسباب دفعته للتفكير في مسألة البقاء ببرشلونة حتى نهاية مسيرته الكروية.

وقال إنييستا: “في وضعي هذا، يجب تقييم العديد من الأمور. الأمر ليس رفض أو قبول التجديد للنادي”. ( DPA )