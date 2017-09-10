إيران و باكستان تتفقان على مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين

إيران و باكستان تتفقان على مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين

قال قائد قوات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي في إيران العميد قاسم رضائي إن إيران وباكستان اتفقتا، خلال محادثات استمرت على مدار الشهرين الماضيين، على إرسال قوات لمراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :”إيران تعاني من مشكلات على حدودها مع باكستان، وقد تحدث المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم الباكستانيين حول العديد من القضايا بما فيها تهريب المخدرات وتسلل عناصر الأشرار والمهربين الأفغان … ونتوقع من المسؤولين الباكستانيين إدارة الحدود بصورة مشتركة”.

وصرح بأن وفدا باكستانيا سيزور إيران قريبا “لإجراء محادثات تتناول الإدارة المشتركة للحدود”.

وكانت دورية لحرس الحدود الإيراني تعرضت لهجوم على الحدود الجنوبية الشرقية مع باكستان في نيسان/أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة منهم.

واستدعت الخارجية الإيرانية بعد الحادث السفير الباكستاني وأبلغته احتجاج الجمهورية الإسلامية وتوقعاتها الشديدة من باكستان باتخاذ خطوات جادة لاعتقال المتورطين وإنزال العقوبة بهم. (DPA)