الروس يدلون بأصواتهم في انتخابات محلية و توقعات بفوز كاسح للحزب الحاكم

يتوجه الناخبون الروس إلى صناديق الاقتراع صباح الأحد للتصويت في انتخابات محلية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها حزب “روسيا الموحدة” الحاكم باكتساح.

وحصل حزب “روسيا الموحدة”، المرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين، على أغلبية ساحقة في البرلمان الاتحادي العام الماضي. ويتوقع أن تسير انتخابات اليوم الأحد، التي تشمل حكام الكيانات الاتحادية والمشرعين المحليين، على نفس المنوال .

ويتوقع أن يحتل كل من الحزب الشيوعي، الذى يحظى بدعم في بعض المناطق، والحزب الليبرالي الديمقراطي الشعبوي، المركزين التاليين بعد الحزب الحاكم. ومن المقرر ان تغلق مراكز الاقتراع في منطقة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا في الساعة التاسعة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

وقال نبي عبد اللائيف المحلل السياسي، وهو مدير مشارك ممثلا لروسيا في “مجموعة مراقبة المخاطر” للاستشارات الدولية، إنه “ليس ثمة احتمال كبير لفوز أي عضو من حزب آخر في منصب الحاكم، وحتى في حالة فوزه فلن يتمرد على الخط الرسمي، وسيسعى للتعاون مع الحكومة الاتحادية، التي تتحكم في التدفقات المالية وتضع السياسات النقدية”.

ويحتاج أي مرشح محتمل لمنصب الحاكم أن يوافق على ترشيحه عدد معين من المسؤولين البارزين بالمحليات وفقا للمنطقة، وهي عملية يطلق عليها اسم “التنقية المحلية” والتي أدخلت في قانون صدر عام 2012، وأصبحت عقبة يصعب تخطيها بالنسبة لبعض مرشحي المعارضة البارزين.

ولم يتمكن يفجيني روزيمان، عمدة يكاترينبيرج رابع أكبر مدينة روسية، من الحصول على العدد الكافي من توقيعات النواب المحليين، بحيث يستطيع أن يرشح نفسه في انتخابات الحكام المنتظرة بالمنطقة، ودعا بالاشتراك مع الشخصية المعارضة ألكسي نافالني إلى مقاطعة انتخابات الأحد. (DPA)