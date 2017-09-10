العراق : ” القبض على انتحارية تركية حاولت اختراق قطعات الجيش العراقي ” ( فيديو )

العراق : ” القبض على انتحارية تركية حاولت اختراق قطعات الجيش العراقي ” ( فيديو )

ألقت القوات العراقية القبض على “انتحارية تركية الجنسية”، حاولت اقتحام وتفجير نفسها على قطعات الجيش العراقي في بلدة العياضية التي تبعد 15 كيلومترا شمالي قضاء تلعفر.

ونشرت قناة “العراقية نيوز” مقطع فيديو، يظهر الانتحارية “نايلة” في قبضة القوات العراقية والتي فتحت معها تحقيق لمعرفة كيفية انخراطها في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت الإرهابية “نايله” انها دخلت الأراضي العراقية قبل ثلاث سنوات برفقة زوجها “تركي الجنسية” أيضا، والذي قتل بغارة جوية لتتزوج بإرهابي آخر “عراقي الجنسية، وتم القبض عليها وهي ترتدي “حزاما ناسفا” مستهدفة قطعات الجيش العراقي. (SPUTNIK)