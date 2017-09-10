بالفيديو .. تمساح يثير فزع المتسوقين في مركز تجاري بالصين

فوجئ المتسوقون في مركز تسوق مزدحم في الصين، بتمساح يسير ويتجول بجانب أحد المتاجر وينزل على السلالم المتحركة، المتجر الذي أعيد فتحه بعد التجديد، كان مليئًا بالموظفين و الزوار عندما بدأ الحيوان المشي، وفقًا لما رصدته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وكان أصحاب مركز التسوق قد اشتروا التمساح من المزرعة وتم وضعه في خزان زجاجي خارج المدخل، ولكن بطريقة ما، تمكن التمساح من الفرار من منزله الجديد وذهب للتجول في مدينة هيشي جنوب الصين، وهو ما أصاب المتسوقين بالرعب الشديد.

وعلى الرغم من أن فكي التمساح كانا مغلقين، فقد تمت السيطرة على أظافره، للتأكد من أنه لا يشكل أي تهديد للجمهور، وقال موظفون في المركز إنهم قبضوا فيما بعد على التمساح وقتلوه، ووضعوا لحمه للبيع بالجنيه.

ويُظهر مقطع فيديو صوّر من الدوائر التلفزيونية المغلقة، الموظفين وهم يحاولون السيطرة على التمساح لمنعه من الهرب.

وقامت السلطات المحلية بالتحقيق في الحادث، ووجدت أن السوبر ماركت يمتلك جميع التراخيص اللازمة لتربية وبيع التمساح، وهو نوع من الأنواع المحمية من قبل الدولة و يُسمح باستزراعها.