بالفيديو .. حاكم دبي شاهد على زواج ” غير اعتيادي “

في خطوة غير اعتيادية، نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس #الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم #دبي ، عبر حسابه الرسمي على #تويتر ، فيديو استثنائياً لعقد قران بين شخصين من فريق عمله.

إلا أن الاستثنائي في الفيديو تجسد في أن الزواج الذي تم بين العريس عمر العلماء، والعروس أمل بن شبيب، وهما من فريق عمل مكتب الشيخ محمد، عقد بواسطة روبوت ربط بين قاضٍ في محاكم دبي وبين أهل العروسين والشهود.

وعقد القران في مركز خدمات 1، في “أبراج الإمارات”.