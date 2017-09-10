بالفيديو .. هروب جماعي لطائرات فلوريدا خوفاً من إعصار ” إرما “

مع اقتراب موعد وصول عاصفة إرما إلى ولاية #فلوريدا الأميركية تم إجلاء مئات #الطائرات من هذه الولاية ونقلها إلى مطارات بعيدة خوفاً من الإعصار.

إعصار إرما هو إعصار استوائي قوي للغاية من الفئة الخامسة حسب مقياس سفي ر- سمبسون ويصنف كأقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، وفق ما ذكرت قناة العربية، وضرب إعصار إرما في الأيام الماضية جزيرة باربودا إحدى جزيرتي أنتيغوا وباربودا وحسب التوقعات سيصل الإعصار إلى جزر ليوارد وبورتوريكو، ويهدد حالياً كلاً من كوبا وجنوب شرقي الولايات المتحدة، وأعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ في جميع مناطق ولاية فلوريدا.

إجلاء الطائرات لمطارات بعيدة هو إجراء احترازي روتيني يتم من خلاله إرسال الطائرات لأماكن بعيدة لتكون في أمان من خطر الإعصار. إن تواجد الطائرات في منطقة الإعصار إضافة على خطر تدمير الطائرات فإنه يضاعف من احتمالات انفجارها.

وفي هذا السياق أعلن الطيران التركي عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه تم إلغاء جميع الرحلات بين اسطنبول وميامي في ولاية فلوريدا في يومي التاسع والعاشر من سبتمبر.

كما سبق أن أعلنت وكالة أسوشييتد برس أنه مع اقتراب موعد وصول إعصار إرما للبلدان الواقعة في شمال شرقي الكاريبي تم إلغاء كافة الرحلات وأغلقت جميع المدارس، وطلب من الناس أن لا يخرجوا من بيوتهم.

وأعلن حاكم فلوريدا حالة الطوارئ في كافة مقاطعات الولاية التي يصل عددها لستة وسبعين كما طلب حاكم الولاية من جميع سكان المناطق الساحلية أن يتركوا منازلهم ويفروا إلى أماكن آمنة خصصت لهم.

وبعد أن عصف إعصار إرما بأنتيغوا وباربودا تفقد غاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا جزيرة باربودا المنكوبة على متن طائرة، وقال براون بعدها إن طفلا واحدا قتل نتيجة الإعصار ولحقت أضرار بخمسة وتسعين بالمئة من مباني الجزيرة.

كما أضاف براون فقد دمرت العاصفة 1600 بيت في جزيرة باربودا، وأن أكثر من 50% من الشعب مشردون ويحتاج إعادة إعمار الجزيرة 100 مليون دولار.

ووصل عدد القتلى نتيجة لإعصار إرما إلى ثلاثة عشر شخصا أحدهم من أنتيغوا وباربودا وخمسة من سانت مارتن وثلاثة من بورتوريكو وثلاثة من سانت توماس وشخصا آخر من أنغويلا.