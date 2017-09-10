تحرش جنسي جديد في قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية .. و إقالة مذيع ثالث

يبدو أن فضائح “التحرش الجنسي” تتوالى على القناة الشهيرة في أميركا، وفي آخر فصولها، إقالة مذيع ثالث، فقد استغنت قناة “فوكس نيوز” عن خدمات مقدم متهم بالتحرش الجنسي في ثالث قضية من نوعها في أقل من سنة للقناة الإخبارية المعروفة بسياستها التحريرية المحافظة.

وفي مطلع آب/أغسطس، أفادت تقارير صحافية أن مقدم برنامج “ذي سبيشاليستس” إيريك بولينغ بعث برسائل نصية تتضمن صورة لأعضائه التناسلية لثلاث زميلات على الأقل، ويعود تاريخ إرسال هذه الرسائل إلى سنوات عدة خلت بحسب الموقع الإخباري.

وقد علقت إدارة “فوكس نيوز” خدمات المقدم بعد ساعات قليلة على الكشف عن هذه المعلومة. وأعلنت فتح تحقيق بإشراف محامين من خارج الشركة.

وأفادت متحدثة باسم القناة لوكالة فرانس برس أن هؤلاء المحامين أجروا “عملية تحقق سرية من هذه الادعاءات” من دون إعطاء تفاصيل إضافية بشأن الخلاصات التي توصلوا اليها.

وتأتي تنحية اريك بولينغ الذي ألغت القناة برنامجه، بعد سلسلة فضائح أخرى طالت القناة خلال العام الماضي.

وفي تموز/يوليو 2016، أرغم مؤسس “فوكس نيوز” ورئيسها روجر ايلز على الاستقالة بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.

كذلك، في نيسان/أبريل 2017، اضطر المقدم الشهير في القناة بيل أورايلي الذي كانت برامجه تحقق نسب مشاهدة مرتفعة لترك “فوكس نيوز” للأسباب عينها.

وفي تموز/يوليو، استغنت “فوكس سبورتس” التابعة أيضا للمجموعة الأم “توينتي فرست سنتشوري فوكس” عن مدير البرامج في القناة بعد الاشتباه بقيامه بممارسات شائنة. ( AFP )