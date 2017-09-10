” تحطمت نوافذ و اهتزت مبان ” .. مقاتلات إسرائيلية تخترق حاجز الصوت في جنوب لبنان

” تحطمت نوافذ و اهتزت مبان ” .. مقاتلات إسرائيلية تخترق حاجز الصوت في جنوب لبنان

قالت مصادر أمنية وسكان إن مقاتلات إسرائيلية حلقت على مستوى منخفض فوق مدينة صيدا في جنوب لبنان اليوم (الأحد) مخترقة حاجز الصوت، ما أدى إلى تحطم نوافذ واهتزاز مبان وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

ويقول الجيش اللبناني إنه كثيراً ما تدخل طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية، لكن قلما تطير على ارتفاع منخفض بهذا الشكل. ولم يرد تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وقال سكان إن اختراق حاجز الصوت سبب ذعراً في صيدا. (REUTERS)