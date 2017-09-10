حمص : نجاة قائد ميليشيات الدفاع الوطني من ” محاولة اغتيال ” و مقتل أحد القياديين التابعين له

حمص : نجاة قائد ميليشيات الدفاع الوطني من ” محاولة اغتيال ” و مقتل أحد القياديين التابعين له

نجا قائد مليشيات الدفاع الوطني، التابعة لقوات النظام، في مدينة حمص، من محاولة اغتيال في حي وادي الدهب الموالي، الخميس الماضي.

وقالت وسائل إعلام مولية، إن مجهولين كانوا يستقلون سيارة مسرعة، أطلقوا النار على سيارة قائد ميليشيات الدفاع الوطني، المدعو “خلدون أبو علي”، بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، ما أسفر عن مقتل أحد القادة الذين كانوا معه في السيارة.

ونعى الموالون القيادي في صفوف الميليشيات محمد علي أبو يعقوب (الصورة)، كما تم نشر صورة للسيارة التي كان يستقلها خلدون في المدينة، وقد ظهر عليها أثر إطلاق الرصاص وتحطم الزجاج.