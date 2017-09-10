خلال محاولة هجرة غير شرعية .. تركيا : وفاة امرأة سورية و إصابة 19 آخرين جراء انقلاب السيارة التي كانت تقلهم

خلال محاولة هجرة غير شرعية .. تركيا : وفاة امرأة سورية و إصابة 19 آخرين جراء انقلاب السيارة التي كانت تقلهم

توفيت امرأة سورية، وأصيب 19 آخرون، في حادث سير، أثناء تحضيرهم للسفر إلى اليونان بشكل غير شرعي، على سواحل بحر إيجه في محافظة آيدن، جنوب غربي تركيا.

وقالت صحيفة “حريّيت” التركية، أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ الحادثة وقعت ليلة الأمس (الخميس) في مقاطعة شوكه بمحافظة آيدن.

وقالت الشرطة، إن السائق ميكائيل شَليك البالغ من العمر 45 عاماً، كان ينقل بسيارته لاجئين سوريين، يريدون العبور إلى إحدى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي، إلا أن سيارته خرجت عن الطريق وانقلبت، مما تسبب بوفاة امرأة سورية على الفور، وإصابة 19 آخرين.

المواطنون الأتراك ممن تواجدوا بالجوار أسرعوا بالاتصال بقوات الشرطة والإسعاف، التي حضرت على الفور، وأثناء محاولته إخراج المصابين من السيارة، قام ابن المرأة المتوفية جراء الحادث، بطعن السائق بسكين في ظهره، وألقت الشرطة القبض عليه على الفور.

وقامت الأطقم الطبية بنقل السائق برفقة 12 آخرين، بينهم 9 أطفال، إلى مستشفى أتاتورك الحكومي، (AksAlser.com)، في حين تم نقل 8 آخرين إلى مستشفى آخر، وبحسب تقرير المستشفى، فإنّ إصابة السائق سطحية، وما من خطر على حياته وحياة بقية المصابين.

وتم إرسال بقية الركاب، ممن لم يتعرضوا لأية إصابات، إلى مديرية الهجرة في المقاطعة، فيما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.