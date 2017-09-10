دمشق : استشهاد طفل برصاص قناص من جيش بشار الأسد .. و وفاة والده حزناً عليه

دمشق : استشهاد طفل برصاص قناص من جيش بشار الأسد .. و وفاة والده حزناً عليه

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، إن طفلاً قتل برصاص النظام في ريف دمشق، قبل أن يتوفى والده حزناً عليه.

وذكرت الشبكة أن الطفل “خالد علاء الدقر، قُتل جراء إصابته برصاص قناصة النظام السوري أثناء بحثه بين أكوام القمامة عن مصدر للرزق على طريق حرستا – دوما القديم قرب مدينة حرستا شرق محافظة ريف دمشق”.

وأشارت إلى أن والد الطفل “توفي فور رؤيته جثمان ابنه في المشفى، في 9 أيلول 2017”.