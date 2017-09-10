زين الدين زيدان يكشف حقيقة إصابة بنزيما

أكد مدرب #ريال_مدريد ، الفرنسي #زين_الدين_زيدان ، أن إصابة مواطنه #كريم_بنزيما التي تعرض لها امس السبت أمام ليفانتي ليست في الركبة، وإنما يعاني من مشكلة عضلية في الساق اليمنى.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقب المباراة: “بنزيما يعاني من شد عضلي في الفخذ”، معرباً عن أن أمله في ألا تكون الإصابة خطيرة.

وأضاف: “أمور لا يمكن تجنبها والآن لا يمكننا تغيير الأمر.. كريم أصيب وأتمنى ألا يكون الأمر خطيراً.. كريستيانو رونالدو سيلعب الاربعاء أمام أبويل نيقوسيا القبرصي في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسنرى ماذا سنفعل في أنويتا عندما يحل الريال ضيفاً على ريال سوسييداد؟”. ( EFE )