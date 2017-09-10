شركة ” vivo ” الصينية تعلن عن هاتف ذكي بكاميرا أمامية دقتها 24 ميغا بيكسل !

أعلنت شركة vivo الصينية عن إطلاق أحدث هواتفها “V7+” بسعر منافس وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

ويتوقع الخبراء في سوق الإلكترونيات والهواتف المحمولة أن يحقق هذا الهاتف مبيعات كبيرة نظرا لثمنه المعقول ومواصفاته المنافسة، حيث تم تزويده بشاشة “Fullview” بمقاس 5.99 بوصة، ودقة عرض “1440х720″، بالإضافة لمعالج Snapdragon 450 ثماني النوى، ومعالج صور Adreno 506، وبطارية بسعة 3225 ميللي أمبير.

ويدعم الهاتف شريحتي “SIM”، ويحوي منفذا لبطاقات الذاكرة من نوع “microSD”، أما ذاكرته الداخلية فبحجم 64 غيغابايت، وذاكرة وصوله العشوائي بحجم 4 غيغابايتات.

أهم ميزة في الهاتف هي قوة الكاميرتين الممتازة، فالكاميرا الأمامية أتت بدقة 24 ميغابيكسل، وتعتبر أعلى دقة كاميرا أمامية موجودة في الهواتف الذكية حتى اليوم، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، كما زودت بمصباح إضاءة أمامي لصور السيلفي. وأتت الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على التصوير بدقة “Ultra HD”.

ومن المنتظر أن يطرح الهاتف رسميا في الأسواق، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، بسعر يصل إلى 300 دولار تقريبا.