صدمة في الكويت إثر العثور على جثة شابة ملقاة بالشارع

تسبب العثور على جثة شابة في العشرينيات من العمر، ملقاة في أحد شوارع منطقة سلوى بـ #الكويت ، صدمة في البلاد، حيث تم إلقاء القبض على شخص يشتبه في علاقته بالحادث.

وقالت شبكة إرم نيوز نقلاً عن وسائل إعلام كويتية: إن “الشابة التي لم يتم الكشف عن هويتها تم العثور على جثتها ملقاة في منطقة سلوى، وبعد الحادث ألقت المباحث الجنائية القبض على كويتي كان برفقتها”.

ونقلت المصادر عن صاحب الشقة التي كانت تقيم بها الشابة قوله: “دخلت الشقة ولقيتها، وهي صاحبة صديقي المتواجد حاليًا في البحرين فرميت جثتها”.