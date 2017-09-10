” غوغل ” تنوي شراء شركة ” إتش تي سي ” للهواتف

تشير الأنباء إلى أن شركة #غوغل في المراحل النهائية للحصول على كل أو جزء من شركة صناعة الهواتف الذكية التايوانية إتش تي سي، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز أخباري تايواني يسمى Commercial Times دون تحديد قيمة الصفقة.

ويبدو أن عملاقة البحث تبحث عن قطاع تصنيع الهواتف الذكية المملوك للشركة التايوانية، وتأتي هذه الأخبار بعد ظهور قصة أخرى في أواخر أغسطس (آب) الماضي اقترحت أن إتش تي سي مهتمة ببيع جزء أو كل الشركة تبعاً لمشاكل.

وكانت شركة إتش تي سي سابقاً إحدى شركات صناعة الهواتف الذكية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، وجرى استبعادها من معظم متاجر التجزئة الرئيسية بعد إطلاقها العديد من الهواتف الذكية الفاشلة، وقد أطلقت مؤخراً قسم منفصل لبيع نظارات الواقع الافتراضي، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وتعمل الشركة التايوانية على بناء هواتف شركة غوغل المسماة بيكسل Pixel، مما يعني أن عملية الشراء قد تكون مناسباً تماماً لغوغل بحيث تواصل تقديمها للمستهلكين هواتفها الذكية تحت العلامة التجارية بيكسل.

وكانت غوغل قد استحوذت سابقاً على شركة موتورولا للمحمول، وباعتها قبل بضع سنوات لشركة لينوفو الصينية، وقد يكون السبب الرئيسي لمثل هذه الحركة هو الوضع المالي السيء لشركة إتش تي سي ورغبة شركة البحث في العمل بشكل أكبر على عملية دمج مثالية بين البرمجيات والعتاد والمحتوى والشبكة والسحابة والذكاء الصناعي، بحيث تعتبر هذه العملية هي القوة الدافعة وراء مصلحة غوغل.

وأضاف التقرير إمكانية قيام غوغل بعملية استثمار استراتيجي أو شراء فريق قسم التطوير والأبحاث التابع لشركة إتش تي سي للهواتف الذكية، مما قد يبقي قسم تصنيع وتطوير نظارات الواقع الافتراضي قائماً ومستمراً، وقد طرحت غوغل هواتفها الذكية التي تحمل علامة بيكسل العام الماضي من تصنيع إتش تي سي، كما انها صنعت الهواتف الذكية ذات العلامة التجارية نيكسوس في وقت سابق.

ويتوقع أن يجري طرح نسخة هذا العام من هواتف بيكسل في خريف هذا العام، المنافسة لهواتف شركة آبل، التي تستعد بدورها للإعلان عن هواتفها الجديدة خلال حدثها بتاريخ 12 سبتمبر(أيلول) الجاري، وبحسب المحللين فإن غوغل قد تكون منافساً أقوى لشركة آبل إذا قامت بشراء قسم الهواتف المحمولة من شركة إتش تي سي التايوانية.