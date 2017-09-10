في الهند .. أطباء يقتلعون 7 أسنان من فم رضيع عمره شهر !

تمكن أطباء في ولاية غوجارات في #الهند من اقتلاع 7 أسنان من فم ضريع عمره شهر واحد.

وقال الطبيب، ميت راماتري، المشرف على العملية لهيئة الإذاعة البريطانية: “إن الرضيع بحالة صحية جيدة”، وأوضح أن عملية تمت على مرحلتين، إذ اقتلع الأطباء أربعة أسنان في الأولى ويقية الأسنان في المرحلة الثانية.

وقد اكتشفت الأسنان في فم الرضيع بعد أيام من ولادته، بعدما أخذه والداه إلى طبيب الأطفال بسبب صعوبات في الرضاعة من أمه، وبعد فحصه وجد غشاء أبيض في فمه.

وقال الطبيب راماتري : “عندما فحصته وجدت 7 أسنان، ففي بضع الأحيان نجد رؤوس أسنان عند الرضع ولكنها لا تنمو، أما في هذه فقد نمت وظهرت تماما”.

وأضاف أنه لم يقرأ من قبل عن أي حالة مشابهة، ولكنه لا يعتبرها غير طبيعية.

ولجأ الطبيب إلى عملية جراحية لاقتلاع أسنان الرضيع لأنها لم تكن صلبة لو أنها تكسرت لسقطت أجزاء منها في قصبته الهوائية وخنقته، وقال “كنت أدعو الله ألا تسقط الأسنان قبل إجراء العملية”، وكشف أن الرضيع يرضع الآن بسهولة.