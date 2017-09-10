قادمون من مرسين .. إنقاذ مئات اللاجئين السوريين قبالة سواحل قبرص

قالت الشرطة القبرصية، الأحد، إنه تم إنقاذ مئات اللاجئين السوريين، الذين كانوا في قاربين متجهين صوب اليابسة الأوروبية.

وذكرت الشرطة، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوروبية، وترجم عكس السير، أن هذا العدد (305) هو الأكبر الذي يتم إنقاذه منذ 2011.

وكان بين الذين تم إنقاذهم 30 امرأة و 73 طفلاً، وكانوا انطلقوا من مدينة مرسين التركية، وقد دفع كل منهم مبلغ 2000 دولار للمهربين.

وتم فحص اللاجئين والتأكد من سلامتهم، ومن ثم تم نقلهم لمركز إيواء في نيقوسيا، (AksAlser.com)، باستثناء أم وطفلها (10 أشهر) تم نقلهم إلى المستشفى.

يذكر أن عدد اللاجئين الواصلين إلى قبرص التي تبعد حوالي 70 كيلومتراً عن السواحل التركية، بلغ 1500 لاجئ، ووفق الأمم المتحدة، فإن 1000 لاجئ ومهاجر يقيمون في مخيمين بقبرص، ولم يتم التخطيط بعد لتوزيعهم على الدول الأوروبية.