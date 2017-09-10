ليفاندوفيسكي يحذر إدارة بايرن : أنفقوا أو سننسى البطولات

حث #روبرت_ليفاندوفسكي ، مهاجم نادي #بايرن_ميونخ الألماني لكرة القدم، ناديه للإنفاق بشكل أكبر على شراء لاعبين جدد، ليظل الفريق قادرا على المنافسة على مختلف البطولات.

وقال المهاجم البولندي الدولي لمجلة دير شبيغل الألمانية ، إن بطل الدوري الألماني يمكن أن يظل فريقا كبيرا من خلال النجاح الدولي والاستحواذ على النجوم الكبار.

وأضاف :يجب أن يبتكر بايرن ميونخ شيئا وأن يكون مبدعا، عندما يريد النادي مواصلة إغراء النجوم للعب مع الفريق. إذا كنت تريد أن تلعب في القمة، فإنك تحتاج إلى نوعية هؤلاء اللاعبين. مثل هؤلاء اللاعبين يجعلون زملاءهم في الفريق أفضل.

وأكمل : حتى الآن لم ينفق بايرن أكثر من 40 مليون يورو أجل التعاقد مع لاعب. في كرة القدم الدولية هذا المبلغ يعتبر أكثر من متوسط المبلغ للتعاقد مع لاعب من النجوم الكبار.

وفاز بايرن بلقبه الخامس على التوالي في بوندسليغا الموسم الماضي، ولكن يرجع آخر نجاح دولي للفريق في 2013 ،عندما فاز بلقبي دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

وأنفق بايرن ما يقرب من 41.5 مليون في الصيف من أجل التعاقد مع كورنتين توليسو، وهو نفس المبلغ تقريبا، الذي أنفقه النادي من أجل التعاقد مع خافي مارتينيز قبل سنوات وهو أكبر مبلغ أنفقه بايرن من أجل التعاقد مع لاعب.

وتحدث ليفاندوفسكي عن فجوة كبيرة مقارنة مع الأندية الأخرى، مثل أندية باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي حيث ينفق كل منهما أكثر من 200 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية. وحطم باريس سان جيرمان الرقم القياسي من حيث أغلى الصفقات، بعدما تعاقد مع البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو.

واتفق ليفاندوفسكي (29 عاماً) مع الذين يقولون ان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يجب أن يدقق فيما إذا كانت قواعد اللعب المالي النظيف لا تزال مطبقة، وأن يبحث يويفا مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)عن طرق حتى لا يخرج السوق عن السيطرة. ( DPA )