مجلة فنية : ” مخرج سوري يتعرض و عائلته لحادث سير مروع في لبنان “

قالت مجلة “لها”، السبت، إن المخرج والكاتب السوري زهير قنوع لحادث مروع في لبنان خلال توجهه الى سوريا برفقة عائلته مستقلين سيارة أجرة تحطمت بالكامل على الطريق الدولي بين البلدين.

ووقع الحادث، بحسب المجلة المتخصصة بتغطية أخبار الفن والفنانين، على طريق ضهر البيدر في البقاع اللبناني، حيث “نجا قنوع وزوجته وبطلة السباحة السورية نورس علي سريو وابنهما آدم وحماته من الموت بأعجوبة”.

وأصيب الركاب بجروح خفيفة وآلام ورضوض سطحية في أنحاء متفرقة من اجسامهم، بحسب المجلة.

وكتبت الزوجة في صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”: “النجاة برضوض خفيفة من حادث سير مميت على طريق سفر هو لطف من الله .. الحمد لله على سلامة ماما و ادم و ابو ادم .. الحمد لله”.