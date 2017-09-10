مصادر أمنية ألمانية : 18 ألف جواز سفر سوري سرقت من مقار حكومية و باتت في حوزة ” داعش ” و مجموعات أخرى

مصادر أمنية ألمانية : 18 ألف جواز سفر سوري سرقت من مقار حكومية و باتت في حوزة ” داعش ” و مجموعات أخرى

ذكرت صحيفة “بيلد ام سونتاغ” الألمانية الأحد، أن سلطات برلين تعتقد أن تنظيم “الدولة الإسلامية” استولى على أكثر من 11 ألف جواز سفر سوري فارغ ويمكن إضافة تفاصيل عن أفراد فيها.

ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية للشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية أن المحققين وضعوا لائحة بأرقام جوازات سفر فارغة طبعتها السلطات السورية، موضحة أن هذه الجوازات تشكل أوراق ثبوتية أصلية يمكن ملؤها بتفاصيل شخصية.

وفي المجموع تقول أجهزة الأمن الألمانية أن 18 ألف جواز سفر سرقت من مقار للحكومة السورية بينها آلاف أصبحت في حوزة مجموعات أخرى غير تنظيم “داعش”.

وقالت ناطقة باسم الشرطة الاتحادية للصحيفة إن “تطورات مرتبطة بوضع اللاجئين كشفت أن منظمات إرهابية تنتهز هذه الفرصة لإدخال مهاجمين محتملين أو مؤيدين لها لا يمكن رصدهم إلى أوروبا وألمانيا”.

وأضافت أن “جوازات السفر المزورة أو التي تم ادخال تغييرات عليها تستخدم في أغلب الأحيان للدخول بطريقة غير شرعية بدون أن يكون الدافع شنّ هجمات إرهابية”.

وأفادت الوثائق التي أطلعت عليها “بيلد ام سونتاغ” أن 8625 جواز سفر دققت فيها سلطات الهجرة الألمانية عام 2016 تبيّن أنها مزورة.

لكن الوثائق لم تتضمن أي معلومات عن كيفية وصول جوازات السفر هذه الى اللاجئين. (DPA-DW)