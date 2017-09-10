مقال للاجئ سوري في صحيفة ألمانية : المثليين ” عانوا من النظام و الإسلاميين ” .. و الخوف انتقل معهم لألمانيا بسبب ردات فعل أسرهم و أصدقائهم

مقال للاجئ سوري في صحيفة ألمانية : المثليين ” عانوا من النظام و الإسلاميين ” .. و الخوف انتقل معهم لألمانيا بسبب ردات فعل أسرهم و أصدقائهم

تحدث شاب سوري في مقال نشرته صحيفة “در تاغس شبيغل”، عن غالبية ما يفعله المثليون السوريون من اختباء في ألمانيا، خوفاً من ردة فعل أسرهم وأصدقائهم العرب.

وجاء في المقال، بحسب ما ترجم عكس السير، أن بعض الشبان السوريين قد شاركوا في مسيرة للمثليين في برلين، وظهر فيها علم قوس قزح مكتوب عليه كلمة سوريا باللغة الإنكليزية، ما أثار اهتمام الصحافيين الألمان فضلاً عن وسائل الإعلام السورية.

وأشار الشاب (م أ د) إلى أن أحد المواقع السورية نشر الصورة في وقت لاحق وتساءل ساخراً: “هل هذه الحرية التي تريدونها؟”، إضافة لسلسلة من التعليقات المهينة من قبل عدد من السوريين بسوريا وألمانيا.

وأضاف: كثيرا ما سألت نفسي: “هل يمكن للسوريين المثليين في ألمانيا أن يعيشوا هويتهم الجنسية بحرية دون خوف من العداء من بلدانهم أو أسرهم أو السوريين الذين فروا إلى ألمانيا؟” الجواب واضح: لا.

وذكر في مقاله أن العلاقات الجنسية المثلية كانت تعد من المحرمات المطلقة في سوريا لأن المثلية لا يمكن أن توجد وهي محظورة في الإسلام، كما أنه في القانون الجنائي، الذي يرجع تاريخه إلى عام 1949 في المادة 520 منصوص بأن الشذوذ الجنسي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن المثليين في دمشق قبل الحرب لم يستطيعوا أن يلتقوا إلا في منازل خاصة وقد كانوا في خطر من القبض عليهم من قبل الشرطة، وعلى الرغم من أن النظام كان دائماً علمانياً، فإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع – كما هو محدد في الدستور السوري، وكانت الاعتقالات مبررة إما بتهم أخلاقية أو سياسية مثل “تجمعات غير مصرح بها”.

وأوضح أن المثلية الجنسية أصبحت فجأة قضية منافسة بين النظام السوري والجماعات الإسلامية، (AksAlser.com)، حيث قام نظام الأسد بإستراتيجية مزدوجة فمن ناحية لم يكن يريد أن ينفر علماء الدين الإسلامي والمجتمع المحافظ، وفي الوقت ذاته أراد أن يظهر التسامح في هذه المسألة كدليل على حريته المزعومة وبالتالي يُظهر للغرب أن العدو المشترك هم الإسلاميون.

وأضاف أن الإسلاميين تناولوا القضية من أجل إظهار قواعدهم الأخلاقية – ففي نهاية عام 2013، احتل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية مدينة الرقة وطارد المثليين وعاقبهم بدفعهم حتى الموت من على أسطح المنازل المرتفعة.

وذكر أن هذا التناقض في سياسة النظام كان واضحاً، وظهر في حدث دعاية كبير في دمشق نظمته وزارة السياحة حيث تجمع مئات الشباب في احتفال “ماراثون الألوان” في دمشق لإظهار العالم كيف أن الشعب السوري ملون ومتفاوت، وفي ذلك الاحتفال بدأ بعض المشاركين برسم ألوان قوس قزح على وجوههم، وقد أدى هذا إلى احتجاج في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه خلال حركة اللجوء الكبيرة في عام 2013، تلقى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت شهادات عديدة من سوريين مثليين قد اعتقلوا أو هوجموا من قبل النظام أو الجماعات الإسلامية المسلحة، كما كانوا ضحايا لتهديدات بالقتل من جانب أسرهم وأقاربهم.

واعترفت المفوضية بهشاشة هذه المجموعة من السوريين، وتم تسجيلهم كمرشحين لإعادة توطينهم في بلد ثالث وجاء العديد منهم إلى أوروبا وألمانيا.

يشار إلى أن كاتب المقالة يبلغ من العمر 30 عاماً، ووصل إلى ألمانيا عام 2015.