مقتل مغني الريف الأمريكي تروي جنتري في حادث طائرة

قال موقع فرقة مونتجمري جنتري على الإنترنت، إن مغني الريف الأمريكي #تروي_جنتري لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية نيوجيرسي يوم الجمعة الماضي.

وقالت الفرقة في بيان إن تفاصيل الحادث الذي وقع في بلدة ميدفورد لم تعرف بعد.

وكان من المفترض أن يقدم جنتري (50 عاماً) عرضاً مع زميله في الفرقة إيدي مونتجمري مساء الجمعة في مطار ومجمع فلاينج دبليو السياحي في ميدفورد، بحسب ما ذكرت صحيفة القدس العربي، وذكر الموقع الرسمي للمجمع إن تفاصيل إعادة أموال تذاكر العرض ستتاح في وقت قريب.

وتشكلت فرقة مونتجمري جنتري عام 1999 ويعود أصلها إلى ولاية كنتاكي ولها أغنيات لاقت شعبية كبيرة مثل (شي كودنت تشانج مي)و (إف يو إفر ستوب لافينج مي) وذلك عبر ثمانية ألبومات.