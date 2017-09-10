موهوب ألمانيا المطلوب بريـال مدريد يسجل هدفاً بمهارة خيالية ( فيديو )

اختار نجم #لايبزيغ والمانشافت #تيمو_فيرنير حسم لقاء #هامبورغ على طريقته الخاصة حيث استعرض مهارته بطريقة مجنونة وقاد مرتدة لوحده أنهاها بتسجيل الهدف الذي ضمن انتصار الضيوف على الديناصورات بمباراة كانت صعبة للغاية على وصيف بطل الموسم الماضي.

وانتقل فيرنير بسرعة من الحالة الدفاعية ليتسلم الكرة بين مدافعين قبل أن ينجح بمراوغتهما وبإنهاء الهجمة بأفضل طريقة ممكنة معلناً عن تسجيل الهدف الثاني.

وفرض فيرنير ذاته على مدرب ألمانيا يواكيم لوف الذي بات يعتمد عليه بصورة دائمة عدا عن تأكيد الصحف الإسبانية على سعي ريال مدريد لضمه.