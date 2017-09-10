ميركل تعرض مشاركة ألمانيا في محادثات دولية محتملة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية

ميركل تعرض مشاركة ألمانيا في محادثات دولية محتملة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية

عرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مشاركة ألمانيا في محادثات دولية محتملة حول إنهاء برنامج الأسلحة الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته ميركل في مقابلة صحفية اليوم الأحد.

وقالت ميركل لصحيفة (فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ) المحافظة: “إذا كانت مشاركتنا في المحادثات مطلوبة، فإنني سأقول نعم على الفور”.

وأشارت ميركل إلى المحادثات متعددة الأطراف التي مهدت الطريق لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني، بمشاركة كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ووصفت ميركل هذه المحادثات بأنها كانت طويلة ولكنها وصلت إلى “نهاية جيدة” العام الماضي.

وقالت المستشارة الألمانية إن بإمكانها تصور شكل مماثل للمحادثات مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووي. وقالت إن أوروبا وخاصة ألمانيا على استعداد للمشاركة بنشاط كبير.

وكانت المستشارة الألمانية قد أكدت في العديد من المناسبات على الحل الديبلوماسي لمواجهة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وفي الوقت ذاته دعت إلى تشديد العقوبات على الدولة الشيوعية، وذلك عقب إعلان بيونغ يانغ مؤخرا عن نجاحها في تثبيت قنبلة هيدروجينية على رؤوس صاروخية. (DPA-DW)