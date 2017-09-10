” هايدروجين ون ” .. أول هاتف يتيح تجربة السينما ثلاثية الأبعاد

أعلنت كلّ من “ريد ديجيتال سينما Red Digital Cinema”، المصنّع الرائد لكاميرات السينما الرقميّة المحترفة، وشركة “ليا Leia Inc”، المزود الرائد لحلول الإسقاط المجسّم لحقول الضوء الخاصة بالهواتف، عن شراكة حصريّة طويلة الأمد لجلب أوّل هاتف ذكي بتقنية الإسقاط المجسّم لحقول الضوء والذي يحمل اسم “هايدروجين وان Hydrogen One” إلى المستهلكين خلال النصف الأول من عام 2018.

وستقوم هذه الشراكة الاستراتيجية بالاستفادة من خبرة ريد في مجال ابتكار المحتوى الرقمي والروابط العميقة في قطاع الأفلام، بالإضافة إلى تقنيّة عرض حقول الضوء ومنصّة البرمجيّة من ليا بهدف خلق ثورة في عالم الترفيه عبر الهواتف، وسيتضمّن برنامج “هايدروجين” محتوى تجسيمياَ وصوتاَ ثلاثياً الأبعاد لمشاهدة الأفلام، والألعاب التفاعلية، والمراسلة الاجتماعية، والواقع المختلط.

يذكر أن شركة ريد تم تأسيسها على يد جيم جانارد بهدف إحداث ثورة في قطاع السينما، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وأطلقت في عام 2017 “ريد وان” وهي أوّل كاميرا رقميّة بتقنية الوضوح الفائق “4 كيه” غيّرت إلى الأبد طريقة التصوير التي يعتمدها السينمائيّون لتصوير الأفلام.

وتحظى كاميرات ريد بالاعتماد على صعيد واسع في هوليود، كما اعتمدها بعض من أشهر المخرجين مثل ديفيد فينشر، وريدلي سكوت، وبيتر جاكسون، وجيمس كاميرون، ويعيد جانارد حاليّاً الكرّة، من خلال الإعتماد على تقنيّة التقاط الصور الموسعة، وخبرة التصميم الصناعي لعلامة ريد من أجل إطلاق منتج جديد للمستهلك.

وترتقي ليا بالإنجازات الحديثة في التصميم والتصنيع في مجال بصريات النانو، لتوفير حلول الإسقاط المجسّم لحقول الضوء في أجهزة الهاتف عن طريق تجهيزات وبرمجيات خاصّة بها.

وتقوم الشركة الرائدة في “وادي السيليكون” بتسويق شاشات الهواتف التي تقوم على تقنية العرض البلّوري السائل “إل سي دي” والقادرة على تحليل المحتوى التجسيمي لحقول الضوء بالتزامن مع الحفاظ على عمليّة العرض العادية.

وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة “ريد” جيم جانارد: “إنّها فرصة استثنائية لشركتَين وتحالف مثالي، تقدّم ليا تقنية شديدة التميز تمتزج بشكلٍ سلس مع رؤيتنا لتصنيع منتج استهلاكي ثوري وشامل”.

وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذي في “ليا” ديفيد فاتال: “إنّنا متحمسين للتعاون مع جيم وفريق ريد على برنامج هايدروجين، إنّهم يتمتعون برؤية جريئة، ويتشاركون اندفاعنا لإحداث ثورة في قطاع الهواتف من خلال الابتكار الفعلي”.

وتابع فاتال: “لقد ترك جيم تأثيراً كبيراً على فريقنا، إنّه مبتكر ومصمّم مميّز، ذات موهبة فريدة لابتكار علامات استهلاكية عالمية، لم نكن لنجد شريكاً أفضل لدخول المجال الاستهلاكي، ولقد حقّقت ريد استثماراً استراتيجياً في ليا، وسينضمّ جانارد إلى مجلس إدارة ليا”.

و”هايدروجين وان Hydrogen One”، أول هاتف في العالم مزود بتقنية الإسقاط الضوئي “الهلولوجرام”، من المقرر أن يطرح في السوق في النصف الثاني من العام القادم 2018، ويقدم تجربة سينمائية فريدة وثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارة.

ويتوفر الهاتف للطلب المسبق عبر الموقع الرسمي لشركة ريد على الإنترنت بسعر 1595 دولار لنسخة التيتانيوم، وبسعر 1195 دولار لنسخة الألمنيوم، يذكر أن الهاتف الجديد يعمل بنظام أندرويد.